Компания ЮКОС не обращалась к Украине по поводу ареста российского имущества - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко.

“Есть специальная процедура признания через правовую помощь тех или других решений судов. Насколько я знаю, по состоянию на сегодняшний день к украинской стороне не обращались истцы относительно того, чтобы решение арбитража было признано обязательным к исполнению в Украине. Если такое обращение будет, мы будем рассматривать его в соответствии с международными договорами”, - сказал Петренко

Вместе с тем, министр отметил, что пример ЮКОСа для Украины является очень показательным, поскольку Украина также имеет ряд судебных исков к Российской Федерации, касающихся компенсации убытков, связанных с аннексией Крыма и части двух восточных областей.

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Петренко отметил, что такого рода суды, когда частные компании судятся с государством, являются достаточно продолжительными, однако выразил надежду, что в случае с украинскими исками они состоятся в максимально быстрые сроки.

Как сообщал УНИАН, 17 июня российские учреждения на территории Бельгии получили уведомление судебных приставов о наложении ареста на государственное имущество РФ, которое находится в их распоряжении. На следующий день аресты имущества РФ состоялись во Франции и Австрии.

Эти меры предпринимаются по решению Гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, по которому Россию обязали выплатить бывшим владельцам компании ЮКОС 50 млрд долларов. На невыплаченную сумму с нынешнего года начисляют проценты по ставке в 1,89 годовых.

В ответ Россия пригрозила прибегнуть к "адекватным действиям".