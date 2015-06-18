Москва грозится арестом имущества Бельгии в ответ на арест российских активов

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, сегодня в МИД России был вызван посол Королевства Бельгия в РФ Ван Меувен, которому заявлен решительный протест в связи с арестом счетов Посольства РФ в Бельгии, постоянных представительств РФ при Евросоюзе и НАТО в Брюсселе, а также ряда других российских организаций в Бельгии.

Читайте такжеВ России не исключают расширения списка стран, арестовавших ее имущество по делу ЮКОСа

Отмечается, что послу Бельгии было сказано, что российская сторона рассматривает такие действия компетентных органов Королевства Бельгия как откровенно недружественный акт, грубое нарушение общепризнанных норм международного права и требует в связи с этим от бельгийской стороны принятия немедленных мер по восстановлению нарушенных в Бельгии суверенных прав РФ и обеспечения нормального функционирования российских учреждений и юридических лиц.

"В противном случае российская сторона будет вынуждена рассмотреть вопрос о принятии адекватных мер в отношении имеющегося в Российской Федерации имущества Королевства Бельгия, в частности и имущества Посольства Бельгии в Москве, а также ее юридических лиц", - говорится в сообщении.

Посол Бельгии заверил, что незамедлительно проинформирует власти своей страны о заявленном протесте российской стороны, говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста активов России в Бельгии и Франции.

В июле 2014 года Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро. В тот же месяц Третейский суд в Гааге потребовал от РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Россия считает оба решения незаконными и оспаривает их.