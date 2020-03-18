"Полетел пересиживать коронавирус на даче в Карпатах": Медведчука заметили в Ужгороде (фото)

Из Ужгорода нардеп на вертолете вылетел в сторону границы Львовской и Закарпатской областей.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук из Киева прилетел в Ужгород. А оттуда на вертолете нардеп, вероятно, отправился в Ждениево Закарпатской области.

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«Сфотографировать самого Медведчука не удалось, по периметру входа в аэропорт куча охраны. Судя по тому, что через 5 минут после приземления вертолет, которым пользуется Медведчук, вылетел в сторону границы Львовской и Закарпатской областей, – полетел пересиживать коронавирус на свою дачу в Ждениево», – написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что у народного депутата Шахова диагностировали коронавирус.