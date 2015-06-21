Бельгия разморозила несколько дипломатических счетов России

Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Дидье Рейндерс, передает русская служба Би-би-си.

По словам министра, оставшиеся счета также будут разморожены, но уже в понедельник.

Официальный представитель бельгийского МИДа Хенрик Ван де Вельде уточнил, что министр "оказал добрые [посреднические] услуги между судебными исполнителями, которые исполнили судебное решение о замораживании активов, и кредиторами",цитирует Libre Belgique.

О блокировании доступа к ряду российских активов во Франции и в Бельгии стало известно в четверг, хотя, как пишет брюссельская газета Soir, это произошло две недели назад. Среди замороженного имущества фигурировали банковские счета российского посольства в Бельгии, представительств при Евросоюзе и НАТО, а также кое-какое имущество государственных СМИ, хотя сообщения о конкретных объектах собственности были противоречивы.

Читайте такжеМосква грозится арестом имущества Бельгии в ответ на арест российских активовПредставители акционеров ЮКОСа говорили, что во Франции заморожены около 40 счетов в различных банках и восемь или девять объектов недвижимости, сообщает Франс пресс.

Адвокат Тим Осборн, директор зарегистрированной в Гибралтаре компании GML, представляющей интересы бывших акционеров ЮКОСа, сообщил Би-би-си, что это начало процесса исполнения решения Арбитражного суда в Гааге, постановившего, что Россия должна компенсировать бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов.

Он добавил, что аналогичных мер GML добивается также в судах США и Великобритании, однако правовая система этих стран позволит российской стороне оттянуть аресты имущества на длительное время, возможно не на один год. "На определенном этапе мы присмотримся и к государственным компаниям тоже", - добавил Осборн.

Россия выступила с резкой критикой решения блокировать счета российских дипломатических представительств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что этот шаг противоречит венским конвенциям о дипломатических сношениях.