У Порошенко объяснили, почему президент не поехал на крупнейший в Европе форум по безопасности

Президент Украины Петр Порошенко не планировал посещать крупнейший в Центральной и Восточной Европе форум безопасности GLOBSEC, который проходит в Братиславе, и никто его участия в данном мероприятии не подтверждал.

Об этом Европейской правде сообщили в пресс-службе Порошенко.

"Со многими участниками форума президент встречался на других конференциях по безопасности, в частности, на Мюнхенской, с частью участников двусторонние встречи запланированы на ближайшее время", - сообщили в АП.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, имя Петра Порошенко исчезло из перечня спикеров форума по безопасности GLOBSEC поздно вечером в пятницу.

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Как сообщалось ранее, Порошенко должен был принять участие в GLOBSEC и по согласованию с организаторами был включен в официальную программу саммита. Он должен был участвовать в панели об Украине и ее роли в Центральной Европе. В то же время, по словам организаторов, до вечера пятницы не было ни формального отказа, ни официального уведомления о деталях его приезда.

Участникам конференции не сообщили о причинах изменений.

Справка. Конференция GLOBSEC является крупнейшей дискуссионной площадкой в Центральной и Восточной Европе, посвященной безопасности, и входит в пятерку самых влиятельных конференций в мире по этой тематике. Она проводится ежегодно, в этом году конференция пройдет в десятый раз. В ней принимают участие 9 глав государств и правительств.