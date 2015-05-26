Сенатор США Дурбин выступает за увеличение финансовой поддержки Украине
Президент Петр Порошенко назвал США "надежным стратегическим партнером" Украины.
Об этом он заявил в ходе встречи с американским сенатором Ричардом Дурбиным, сообщает пресс-служба главы государства.
"Нам нужно единство всего западного мира", - заявил Порошенко.
Президент Украины отметил помощь, которую оказывают США в разных сферах - повышении обороноспособности страны, внедрении реформ, борьбе с коррупцией, процессе деолигархизации страны.
Также Порошенко особо поблагодарил за помощь США в тренировке военнослужащих украинских Вооруженных Сил на Яворовском полигоне.
Сенатор Дурбин, который является сопредседателем Подкомитета по вопросам обороны в Комитете по ассигнованиям Сената, отметил, что выступает за увеличение финансовой поддержки Украины, в частности, для усиления ее обороноспособности.
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Он также сообщил, что недавно созданная группа в Конгрессе США активно работает на усиление поддержки Украины.
Кроме того, Порошенко также поблагодарил за помощь, которую предоставляет украинская диаспора.
Дурбин, в свою очередь, сообщил о мощной активности диаспоры в Чикаго, штат Иллинойс, который он представляет в Сенате.
Президент также выразил благодарность за принятие Конгрессом Акта в поддержку свободы Украины.