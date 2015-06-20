Дэвид Кэмерон призвал ЕС к "бескомпромиссной поддержке" Украины

Об этом он заявил в пятницу на конференции по безопасности в словацкой столице Братиславе, сообщает ТАСС.

"Правительство президента Порошенко заслуживает поддержки, чтобы провести жизненно важные политические и экономические реформы, и мы должны предоставить эту поддержку, - заявил Дэвид Кэмерон. - Британия делает это через Фонд хорошего управления (Good Governance Fund), мы изучаем вопрос о том, что еще мы можем сделать, и мы должны ясно заявить: украинцы являются жертвами, а не агрессорами".

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Он также в очередной раз обвинил РФ в нарушении международного права. "Мы должны ясно дать понять: Крым и Донбасс являются частью территории Украины. Они были признаны таковыми Россией и остальной частью международного сообщества. То, что сделала Россия и то, что она продолжает делать, является нарушением ее собственных обязательств согласно международному праву", - уверен британский премьер.

При этом Кэмерон подчеркнул, что первостепенная задача ЕС заключается в том, "чтобы дипломатия одержала успех". "Мы должны бескомпромиссно настаивать на том, чтобы Минские договоренности были полностью соблюдены всеми сторонами. Запад должен быть бескомпромиссен в своей поддержке Украины", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Европа сегодня противостоит огромным вызовам, и одним из них является поддерживаемая Россией агрессия в Украине, когда Россия пытается изменить границы Европы.

Другими такими вызовами является терроризм, поддерживается группировкой «Исламское государство», или сочетание «несостоятельных государств и преступных банд» в Северной Африке, которые выгоняют тысячи людей из домов.