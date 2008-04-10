Еврокомиссия приветствует ратификацию протокола о вступлении Украины в ВТО

Европейская комиссия приветствует решение Верховной Рады Украины о ратификации протокола о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Об этом заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Питер ПАУЭР.

“Европейская комиссия поздравляет украинский парламент с ратификацией протокола о вступлении в ВТО и надеется на интенсификацию переговоров о создании зоны свободной торговли”, - сказал он.

П.ПАУЭР также назвал сегодняшнее решение очень важным для Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, Верховная Рада ратифицировала протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

За принятие соответствующего закона проголосовало 411 народного депутата из 449, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, принятие закона поддержали депутаты из фракции НУ-НС - 72, БЮТ - 155, Блока Литвина – 20, Партии регионов - 164. Не голосовали депутаты от КПУ.

Членство Украины в ВТО предусматривает уплату ежегодного членского взноса. Размер ежегодного взноса государства-члена в бюджет ВТО определяется на основе методических рекомендаций Комитета по вопросам бюджета, финансирования и управления ВТО и зависит от объема внешней торговли страны. Кроме ежегодного взноса, Украина также должна сделать одноразовый взнос в рабочий фонд ВТО.

Парламент также поручил на протяжении месяца Кабинету Министров утвердить план действий для адаптации украинской экономики к нормам ВТО.