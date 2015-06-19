В украинском МИДе обнаружили "мощное российское лобби"

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на высокопоставленный источник в ведомстве.

"Это связано с украинскими дипломатами, опосредствованно работающими на Кремль. Некоторые из них действуют по собственной воле, за финансовое вознаграждение, а на некоторых со стороны российских спецслужб оказывается давление при помощи компромата", - отметил он.

Читайте такжеМИД: У постсоветской Украины не было шанса на евроатлантическую интеграцию, но сейчас он появилсяПо словам собеседника издания, он не стал бы исключать даже варианта, при котором спецслужбами РФ завербованы были украинские дипломаты высшего ранга, как это было в Службе внешней разведки и Службе безопасности Украины, где и по сей день находят кремлевских шпионов.

При этом другой источник "Апострофа" в МИД Украины отмечает, что многие российские агенты влияния были засланы в министерство еще на заре независимости. По его словам, влияние пятой колонны привело к разоружению Украины взамен на Будапештский меморандум, который, как оказалось, ни Великобритания, ни США, ни тем более Франция с Китаем выполнять не обязаны.

"Сначала Украина благополучно разоружилась, а потом заключила, как оказалось, практически бесполезный Будапештский меморандум, выполнять условия которого его подписанты не стали. Далеко не последнюю роль в этом процессе сыграл и департамент военного контроля и разоружения МИД Украины, где, среди прочих, работал также нынешний глава ведомства Павел Климкин", - отметил он.

Примечательно, что не стал исключать возможность проникновения в МИД Украины агентов иностранных спецслужб также глава этого ведомства Павел Климкин. По его словам, в этом направлении ведется напряженная работа со стороны отечественной контрразведки, а внутри внешнеполитического ведомства начали применять систему мер, "необходимых в условиях российской агрессии". Деталей этих мер глава МИД Украины называть не стал, однако подчеркнул, что никакие иностранные агенты на роботу отечественного внешнеполитического ведомства не влияют.