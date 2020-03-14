Шмыгаль собирает экстренное заседание правительства из-за коронавируса в Украине

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире.

Премьер-министр Денис Шмигаль собирает экстренное заседание правительства, где рассмотрят решения СНБО относительно ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса в стране, принятых вчера.

Об этом Шмыгаль написал на своем Telegram-канале.

Премьер предупредил, что заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку «будут рассматриваться документы с ограниченным доступом». При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского.

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Среди вопросов, которые рассмотрят, такие: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращения въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта.

Кроме того, чиновники рассмотрят вопросы финансирования Минфином изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу Минздраву, а также обеспечение необходимыми средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей.

На повестке дня, среди прочего, стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным; выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения; обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19; введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку в 17 тысяч.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.