В Раде уже есть представление на увольнение Наливайченко, депутаты должны его рассмотреть - Гройсман
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявляет, что в парламент поступило представление президента Украины Петра Порошенко на увольнения Валентина Наливайченко с должности главы СБУ, и депутаты должны его рассмотреть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоганнесом Ганом, отвечая на вопросы журналистов.
“Есть представление, и парламент должен его рассмотреть и рассмотрит”, - сказал Гройсман.
В то же время он не уточнил, когда именно должно состояться рассмотрение представления.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя Службы безопасности Украины.
Наливайченко был назначен на должность председателя СБУ 24 февраля 2014 года.