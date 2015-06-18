В Раде уже есть представление на увольнение Наливайченко, депутаты должны его рассмотреть - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоганнесом Ганом, отвечая на вопросы журналистов.

“Есть представление, и парламент должен его рассмотреть и рассмотрит”, - сказал Гройсман.

В то же время он не уточнил, когда именно должно состояться рассмотрение представления.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя Службы безопасности Украины.

Наливайченко был назначен на должность председателя СБУ 24 февраля 2014 года.