Планы Путина увеличить ядерный потенциал противоречат урегулированию ситуации в Украине - Белый дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинга осуществлялась на сайте Белого дома - УНИАН).

"Истинным остается тот факт, что такого рода бряцание оружием не имеет ничего общего с тем, чтобы урегулировать конфликт (в Украине - УНИАН)", - отметил Эрнест.

Представитель Белого Дома считает, что обращение к применению ядерного арсенала наоборот приводит к эскалации ситуации с "бряцанием оружием", что является ненужным и неконструктивным шагом.

Читайте такжеШтайнмайер раскритиковал Путина за рефлексы в духе "холодной войны"

При этом Эрнест отметил, что введен режим санкций против России ограничивает доступ России к экономическим ресурсам, и в этой ситуации возникает вопрос, "будет ли Россия на самом деле в состоянии достичь успеха, следуя тем многим утверждениям и угрозам, которые выдвигает президент Путин".

"Итак, снова, мы по-прежнему обеспокоены этим бряцанием оружием, что не имеет ничего общего с урегулированием конфликта в этом регионе мира, и именно поэтому, мы продолжаем очень серьезно относиться к 5 статье договора о создании НАТО (Североатлантический договор от 4 апреля 1949 - УНИАН) и продолжаем предпринимать шаги, которые, по нашему убеждению, являются важными для поддержания коллективной безопасности для Соединенных Штатов и наших союзников", - резюмировал Эрнест.

Читайте такжеСтолтенберг: НАТО укрепляет готовность сил из-за бряцания ядерным оружием со стороны России

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что ядерные силы РФ пополнят более 40 межконтинентальных ракет.

6 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос об обращении к международным партнерам по размещению в Украине систем противоракетной обороны (ПРО) не стоит на повестке дня.