Планы Путина увеличить ядерный потенциал противоречат урегулированию ситуации в Украине - Белый дом
В США считают, что намерение президента РФ Владимира Путина увеличить ядерный потенциал России на более, чем 40 новых межконтинентальных ракет, является противоречащим урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинга осуществлялась на сайте Белого дома - УНИАН).
"Истинным остается тот факт, что такого рода бряцание оружием не имеет ничего общего с тем, чтобы урегулировать конфликт (в Украине - УНИАН)", - отметил Эрнест.
Представитель Белого Дома считает, что обращение к применению ядерного арсенала наоборот приводит к эскалации ситуации с "бряцанием оружием", что является ненужным и неконструктивным шагом.
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При этом Эрнест отметил, что введен режим санкций против России ограничивает доступ России к экономическим ресурсам, и в этой ситуации возникает вопрос, "будет ли Россия на самом деле в состоянии достичь успеха, следуя тем многим утверждениям и угрозам, которые выдвигает президент Путин".
"Итак, снова, мы по-прежнему обеспокоены этим бряцанием оружием, что не имеет ничего общего с урегулированием конфликта в этом регионе мира, и именно поэтому, мы продолжаем очень серьезно относиться к 5 статье договора о создании НАТО (Североатлантический договор от 4 апреля 1949 - УНИАН) и продолжаем предпринимать шаги, которые, по нашему убеждению, являются важными для поддержания коллективной безопасности для Соединенных Штатов и наших союзников", - резюмировал Эрнест.
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Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что ядерные силы РФ пополнят более 40 межконтинентальных ракет.
6 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос об обращении к международным партнерам по размещению в Украине систем противоракетной обороны (ПРО) не стоит на повестке дня.