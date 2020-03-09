"Абсолютно реальные угрозы": Климкин оценил вероятный визит западных лидеров в Москву 9 мая

Экс-глава МИД прокомментировал приглашение на мероприятия 9 мая, которые Кремль выслал западным лидерам.

Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

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Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Обозреватель». По его мнению, такой план реален, поскольку Украина и вся Европа отмечают День победы над нацизмом 8 мая.

Климкин прокомментировал приглашение на празднование 9 мая, которые Кремль выслал президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Емманюелю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и канцлерке Германии Ангеле Меркель.

"Я не думаю, что Ангела Меркель поедет в Москву. У меня нет таких данных из Берлина и, зная ее, мне это сложно представить. Макрон сказал, что поедет. Относительно Трампа нет окончательного подтверждения, но шанс тоже очень велик. Насчет Джонсона я подтверждения тоже не слышал. Об этом много слухов из Лондона, но, по-моему, Борис еще не подтвердил", – сказал он.

По словам экс-главы МИД, в случае приезда западных лидеров в Москву президент России Владимир Путин попытается заключить с ними закулисную договоренность относительно Украины.

"Если они все-таки поедут, а это большое "если", то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как в Москву едут, а в Киев не едут?.. Там возникают угрозы, поскольку Путин попытается вокруг 9 мая согласовать свою версию, в которой Украина будет только частью. А потом убеждать Трампа. Они могут разыграть комбинацию и попытаться за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные", – подчеркнул украинский дипломат.

На вопрос, могут ли Трамп и Джонсон посетить Киев 8 мая, Климкин ответил: "Теоретически возможно. Я думаю, если они приедут, то возьмут "на борт" и Макрона. Для Макрона это критично. Он хочет нового безопасностного партнерства с Россией, это невозможно без того, чтобы понять, что будет происходить вокруг нас. Или приедут? Шанс есть, но это будет очень непросто".

"Украинская дипломатия должна сделать все, чтобы их затянуть... Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньше. Катастрофа, поскольку никто же не надеется, что они едут только венки там возлагать", – добавил экс-глава МИД.