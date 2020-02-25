В Офисе президента ответили, поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая

В то же время в Офисе президента не прокомментировали предложение депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву для участия в параде.

Кремль официально не приглашал украинского президента Владимира Зеленского на парад к 75-летию победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Украинской правды.

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«По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует», – говорится в тексте.

Издание пишет, что интересовалось в ОП, получил ли Зеленский приглашение на парад и какой был его ответ, если так, и планирует ли он посетить Москву.

В то же время в Офисе президента не прокомментировали предложение депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву для участия в параде.

Как сообщал УНИАН, эстонский парламент осудил российскую интерпретацию исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне.

Ранее спор на историческую тематику обострилась между Варшавой и Москвой: во время пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".

Позже он также заявил, что посол Польши в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - сказал Путин.

После этого в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша "в резкой форме" высказала "свои возражения в связи с ошибочными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", - уверен он.

В Польше агрессорами считают как нацистскую Германию, так и большевистский СССР - согласно пакту Молотова-Риббентропа и секретного протокола о разделе Польши. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.