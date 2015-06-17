Портнов сообщил о переносе суда по своему иску против против украинских прокуроров из-за неявки ответчиков

Об этом Андрей Портнов сообщил на своей странице в Фейсбук.

Портнов отметил, бельгийский судебный пристав направил украинскому Министерству юстиции повестки для вручения бывшим руководителям Генеральной прокуратуры Украины Олегу Махницкому и Алексею Баганцу в связи с их обвинением в фальсификации документов и клевете на территории Евросоюза.

"Как и ожидалось, оба подозреваемых лица, совместно с Министерством юстиции Украины, по Гаагской конвенции отвечающим за вручение таких повесток, скоординировали свои действия, чтобы отложить рассмотрение дела в брюссельском суде", - говорится в сообщении Портнова.

"Кроме того, украинский Минюст письменно заявил, что бельгийские судебные приставы в повестке сослались не на ту Конвенцию", - добавил политик.

Он отметил, что "именно такую позицию они представили сегодня и украинскому суду, где я одновременно обжалую бездеятельность Минюста о невручении подозреваемым лицам повесток в суд Брюсселя".

"Министерство юстиции, возглавляемое юристом из Черновцов противопоставило себя уголовному суду Бельгии и посчитало нецелесообразным исполнять Гаагскую конвенцию и разыскивать на территории Украины бывших украинских прокуроров", - считает Портнов.

Портнов также усомнился в правильности выбранной тактики экс-глав ГПУ.

"Да и сами бывшие главные украинские прокуроры как бы ничего не знают о том, что в отношении них бельгийской прокурор направил материалы в брюссельский суд, поэтому не явились.Наверное мои оппоненты считают эту тактику мудрой и высокоинтеллектуальный", - заявил Портнов.

"Я же считаю ее краткосрочной, так как если долго обманывать бельгийское правосудие, то чиновники украинского Минюста могут столкнуться с новыми неожиданными для себя креативными международными проблемами. Дата и время следующего судебного заседания будут определены судом на этой неделе. От себя добавлю, что я никуда не спешу и буду тренироваться на украинских функционерах в международных судах до их полного посинения", - пообещал политик.