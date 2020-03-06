Депутат из ОПЗЖ встречался с больным коронавирусом французским политиком

Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение о встрече с Рейтцером, но вскоре его скрыл. У журналистов сохранился скриншот.

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин встречался во Франции с депутатом партии «Республиканцы» Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации из-за коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Депутат 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение о встрече с Рейтцером, но вскоре его скрыл. У журналистов сохранился скриншот.

«Шикарный пейзаж за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата», – написал Волошин.

В четверг 68-летнего парламентария госпитализировали с подозрением на коронавирус, результаты подтвердили заболевание. Последний раз Райтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но на этой неделе парламент не посещал.

Во Франции уже устанавливают лиц, контактировавших с больным депутатом.

По информации местных СМИ, мужчина мог заразиться на евангельском митинге с участием более 2500 человек.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.