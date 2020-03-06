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Порошенко пришел на допрос в ГБР

12:02, 06 марта 2020
Политика
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Петр Порошенко \ REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко находится в ГБР с 10.00, хотя его вызвали на 14.00.

Порошенко прибыл в бюро по делу о якобы неуплате налогов и отмыванию средств во время купли-продажи телеканала «Прямой».

Его адвокаты сегодня получили решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии одного из производств, где он фигурирует как свидетель, а именно - по купле-продаже «Прямого».

Сейчас ситуация возле ГБР спокойная. Здесь находятся ряд народных депутатов и несколько десятков сторонников Порошенко.

Такжездесь находятся примерно столько же правоохранителей и два полицейских автомобиля с решетками на окнах.

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