Порошенко пришел на допрос в ГБР
12:02, 06 марта 2020Политика
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Возле здания ГБР находятся несколько десятков сторонников Порошенко.
Петр Порошенко \ REUTERS
Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное6 бюро расследований.
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Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко находится в ГБР с 10.00, хотя его вызвали на 14.00.
Порошенко прибыл в бюро по делу о якобы неуплате налогов и отмыванию средств во время купли-продажи телеканала «Прямой».
Его адвокаты сегодня получили решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии одного из производств, где он фигурирует как свидетель, а именно - по купле-продаже «Прямого».
Сейчас ситуация возле ГБР спокойная. Здесь находятся ряд народных депутатов и несколько десятков сторонников Порошенко.
Такжездесь находятся примерно столько же правоохранителей и два полицейских автомобиля с решетками на окнах.
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