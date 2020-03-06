У Зеленского подчеркнули, что Украина не будет возобновлять водоснабжение Крыма до его полной деоккупации

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева подаст в отставку, если будет решен вопрос с подачей воды оккупированному полуострову.

Представительство президента Украины в АРК подчеркивает, что Украина не будет возобновлять водоснабжение Крымау до его полной деоккупации.

Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

«Позиция Представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага», - отметила она.

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По словам Ташевой, дискуссия о заботе о гражданах и т.п. не впервые идет, было это и в начале этого года, и несколькими годами раньше от отдельных топ-чиновников.

«Причины две: 1) российский нарратив; 2) отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков, не буду перечислять всех причин)», - подчеркнула она.

По убеждению Ташевой, новый премьер-министр Денис Шмыгаль «пока не в контексте Крыма».

«Мы будем со своей стороны будем информировать все правительство по крымскому вопросу, в частности воды. Мне уже начали повторять мое утверждение о том, что если воду в Крым решат давать (сформировано решение), я подам в отставку. Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или «работы», но решение такого по воде нет. Со своей стороны мы донесем позицию относительно воды и других принципиальных вопросов по Крыму», - подчеркнула заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

«Мне уже начали закидывать мое утверждение о том, что если воду в Крым решат давать (сформировано решение) — я подам в отставку. Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или „работы“. Но решения такого по воде нет, со своей стороны мы донесем позицию относительно воды, и других принципиальных вопросов по Крыму», — написал она в своем Facebook.

По словам Ташевой, позиция Представительства президента Украины в АР Крым не изменилась: государство-оккупант несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.

«И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага. Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство касательно крымских вопросов, в частности воды», — резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Шмыгаль сказал: "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, живущими в Крыму". Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе". "Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым - это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину, Крым - это Украина ... Оккупанты не могут нести ответственность за живущих там украинцев", - подчеркнул премьер.

Позже он написал в Facebook: "Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины". Как отметил Шмыгаль, объясняя свои слова в эфире программы "Право на власть", "формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым". "В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, проживающих на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии", - заявил премьер-министр.

Сегодня, 6 марта, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, Шмыгаль сказал, что вода в Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий. Он заявил: "Я вчера очень четко высказывался по поставкам воды в украинский Крым. Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак. На этом ставим точку. Мы будем поставлять воду в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить - это наша обязанность перед нашими украинцами". Шмыгаль подчеркнул: "Мы не говорим о возобновлении промышленной поставки воды", и призвал "не манипулировать такими вещами".