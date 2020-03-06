Премьер поддержал возобновление поставок воды в оккупированный Крым

Денис Шмыгаль подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Крым - это Украина, там живут наши граждане, и им не будет перекрыта вода.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - подчеркнул он.

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Шмыгаль подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

"Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым - это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину, Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии.

Позже Арахамия извинился перед украинцами за "вырванные из контекста" слова о поставках воды в оккупированный Крым.