"Напали 40 человек с битами": скандальный нардеп Бужанский обвинил ветеранов "Азова" в провокации

Максим Бужанский рассказал, что его закидали яйцами и испортили ему костюм.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, который недавно оскандалился тем, что отказался почтить память Героев Небесной сотни, заявил о нападении на него ветеранов полка «Азов».

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира Народ Против. И верно, в 0 часов 30 минут толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка Азов, и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля когда в зале Верховной Рады было объявлено о минуте молчания по погибшим на Майдане, Бужанский не поднялся со своего рабочего места.

В комментарии Радио Свобода Бужанский отметил, что это не соответствует действительности, так как он встал вместе со всеми, но добавил, что он против того, чтобы чествовать только часть погибших, то есть только Героев Небесной сотни. Вместе с тем на видео видно, что он не поднялся во время минуты молчания.