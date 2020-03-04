Шмыгаль о борьбе с коронавирусом: Украине нужна комплексная программа действий

По его словам, эта программа "станет первым кирпичиком в построении единой эффективной системы защиты населения от биологических, климатических, техногенных угроз".

Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмигаль подчеркивает, что необходима комплексная программа действий на случай распространения нового коронавируса в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде после внесения его кандидатуры на должность главы правительства.

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"Серьезным вызовом является угроза коронавируса. Первый случай уже зафиксирован в Украине. Считаю, что здесь правительство должно работать в двух направлениях. Первое: медицинское обеспечение для обнаружения и лечения вируса, для этого уже многое сделано", - сказал он.

Но, по словам Шмыгаля, этого мало. "Должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, и она станет первым кирпичиком в построении единой эффективной системы защиты населения от биологических, климатических, техногенных угроз", - отметил он.

Также Шмигаль отметил необходимость повышения уровня информирования украинцев о текущей ситуации, в том числе по действиям со стороны государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком.