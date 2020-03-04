Собрано 150 подписей, необходимых для проведения завтра внеочередного заседания парламента - Верещук
16:25, 04 марта 2020Политика
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На завтрашнем внеочередном заседании предусматривается рассмотрение кадровых вопросов, касающихся силовых структур.
Иллюстрация REUTERS
В парламенте собрано 150 подписей, необходимых для проведения завтра внеочередного заседания Верховной Рады.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").
Она отметила, что на завтрашнем внеочередном заседании предусматривается рассмотрение кадровых вопросов, которые касаются силовых структур.
Как известно, ранее речь шла о возможности отставки Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.
Сегодня профильный комитет парламента предложил ВР определиться по этому вопросу путем голосования.
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