Собрано 150 подписей, необходимых для проведения завтра внеочередного заседания парламента - Верещук

На завтрашнем внеочередном заседании предусматривается рассмотрение кадровых вопросов, касающихся силовых структур.

В парламенте собрано 150 подписей, необходимых для проведения завтра внеочередного заседания Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").

Она отметила, что на завтрашнем внеочередном заседании предусматривается рассмотрение кадровых вопросов, которые касаются силовых структур.

Как известно, ранее речь шла о возможности отставки Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.

Сегодня профильный комитет парламента предложил ВР определиться по этому вопросу путем голосования.