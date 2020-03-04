цей матеріал доступний українською

Собрано 150 подписей, необходимых для проведения завтра внеочередного заседания парламента - Верещук

16:25, 04 марта 2020
Политика
165 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеРада рассматривает отставку правительства: прямая трансляция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").

Она отметила, что на завтрашнем внеочередном заседании предусматривается рассмотрение кадровых вопросов, которые касаются силовых структур.

Как известно, ранее речь шла о возможности отставки Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.

Сегодня профильный комитет парламента предложил ВР определиться по этому вопросу путем голосования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter