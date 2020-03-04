Комитет Рады рекомендовал депутатам рассмотреть проект постановления о недоверии Рябошапке

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании рассмотреть проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

«Сегодня не может быть внесен на внеочередное заседание ВР этот вопрос, потому что исчерпывающий перечень вопросов, который определен президентом, он может рассматриваться. У нас поступило предложение о том, чтобы рекомендовать парламенту на пленарном заседании ВР определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке - регистрационный номер 3154», - сказал председатель комитета Денис Монастырский.

Соответствующее предложение поддержали большинство членов комитета.

На заседании присутствовал Рябошапка, он имел возможность выступить перед членами комитета перед принятием решения.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и НАБУ. По его словам, очень важно, чтобы 4 марта депутаты заслушали руководителей правоохранительных органов.

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору.

Инициаторами документы являются ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «Слуги народа», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

В тексте проекта отмечается, что, учитывая «важность и срочность установления справедливости по ключевому запросу общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствие занимаемой должности».

«Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности либо неспособность генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом», - считают авторы проекта постановления.