Фракция "Слуга народа" собирается на заседание: прибудет Зеленский, заслушают кандидата в премьеры

Заседание должно начаться в 14:30.

В 14:30 должно состояться заседание фракции “Слуга народа”, депутаты будут встречаться с кандидатом в премьер-министры.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что в 14:30 должно состояться заседание фракции “Слуга народа”, на которое должен прибыть президент Владимир Зеленский. “Мы будем встречаться с кандидатом в премьер-министры, и он нам доложит текущую ситуацию по кадровым вопросам, а позже президент присоединится”, - сказал Корниенко.

Как сообщил УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 3 марта предложил отправить в отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра и назначить на эту должность вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Сегодня, 4 марта, в Верховной Раде в 16:00 состоится внеочередное заседание парламента, на котором должны отправить в отставку Кабмин Алексея Гончарука и утвердить новый состав правительства.