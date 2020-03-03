В Раде зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке

Инициаторами документа являются ряд депутатов от «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы - За жизнь».

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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Проект постановления зарегистрирован сегодня под №3154. Текст проекта постановления на сайте парламента пока не обнародован.

Инициаторами документа являются ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «СН», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Информация в карточке проекта постановления на сайте ВР постоянно обновляется и список авторов дополняется.

В обнародованном тексте проекта отмечается, что, учитывая «важность и срочность установления справедливости по ключевому запросу общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности».

«Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом», - считают авторы проекта постановления.

Таким образом, по предложению 158 депутатов предусмотрено выразить недоверие Рябошапке, что влечет его отставку с должности.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Заседание состоится завтра, 4 марта, в 16.00.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельность МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.

2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и НАБУ. По его словам, очень важно, чтобы 4 марта депутаты заслушали руководителей правоохранительных органов.