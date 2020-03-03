Глава МИД Финляндии припомнил Лаврову российскую оккупацию Донбасса (фото)

Динамику после встречи в «нормандском формате» следует использовать, чтобы найти в конце концов решение для урегулирования ситуации», заявил Хаависто.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову о тяжелой жизни жителей оккупированных РФ частей Донбасса.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве, передает Европейская правда.

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«Я бы хотел немного сказать с точки зрения простых людей, которые живут там. Я недавно был (в Станице Луганской), я там увидел бабушек, которые с трудом переходят через границу за едой или за пенсией, и ситуация для простых людей там совсем недобрая», – цитирует издание слова финского дипломата.

Он добавил, что динамику после встречи в «нормандском формате» следует использовать, чтобы найти в конце концов решение для урегулирования ситуации».

Напомним, 2 ноября Пекка Хаависто посетил Станицу Луганскую. Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации о развитии ситуации безопасности и действиях российских оккупационных войск.

На встрече министр заявил, что Финляндия подтвердила финансирования Украины в размере 600 тысяч евро для гуманитарного разминирования в Станице Луганской.