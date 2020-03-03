Кандидат от "Слуги народа" прекратила участие в избирательной кампании в харьковском округе

Выборы в округе № 179 в Харьковской области пройдут 15 марта 2020 года.

Кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук решила прекратить участие в избирательной кампании в округе №179.

Об этом говорится в сообщении в Теlegram-канале партии.

Отмечается, что такое решение Алексейчук поддержал Высший совет партии.

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"Мы благодарим Викторию Алексейчук за честную и прозрачную кампанию, и рассчитываем на ее вовлеченность в командную работу во время выборов в местные советы в октябре этого года", - говорится в заметке.

Отмечается, что решение о выдвижении кандидата от "Слуги народа" в округе в Харькове было принято еще в первые дни февраля.

"Тогда, когда не было ясности, кто еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и неразумно игнорировать это", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Светличная является "опытным управленцем с конкретными успешными кейсами", и было бы "стратегической ошибкой для "Слуги народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2019 года ЦИК назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата в округе № 179, поскольку народный депутат Алексей Кучер, избранный в этом округе на внеочередных парламентских выборах, сложил мандат и был назначен на должность главы Харьковской облгосадминистрации.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 146 тысяч избирателей, а голосование будет проходить на 189 избирательных участках.

Установить результаты выборов комиссия должна до 30 марта.