Задержанного в Греции экс-комбата "Айдара" Мельничука доставили в суд, он уже встретился с семьей - МИД

В суде будет решаться вопрос о его аресте или освобождении. Сторона защиты основывает свою позицию на том, что появление в базе данных Интерпола информации о розыске экс-нардепа является политически мотивированным.

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, задержанного в Греции по запросу России, доставили в суд, где будет решаться вопрос о его аресте или освобождении.

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН.

Он уточнил, что предоставляет информацию по состоянию на 12.00.

"Сергей Мельничук доставлен в суд города Салоники. Его состояние здоровья удовлетворительное, он обеспечен всем необходимым", - сказал Погорельцев.

Вместе с тем он отметил, что встреча Мельничука с прокурором пока не началась, поскольку прокуратура при суде города Салоники ожидает необходимые документы от Национального бюро Интерпола в Греции. Также в суд прибыли консул Украины в Салониках, адвокат и жена Мельничука с ребенком.

"По просьбе консула задержанному было разрешено пообщаться с семьей", - сообщил Погорельцев.

Читайте такжеПровокация РФ: Аваков отреагировал на задержание Интерполом экс-комбата "Айдара" Мельничука

"Позиция стороны защиты основывается на том, что, согласно сообщению Генерального секретариата Интерпола, сведения о розыске Сергея Мельничука, размещенные в учете этой международной правоохранительной организации, были заблокированы в связи с проверкой на соответствие правилам Международной организации уголовной полиции (Интерпол), в частности, из-за политической мотивированности такого розыска. Указанное сообщение Генерального секретариата Интерпола было направлено в адрес национальных бюро Интерпола всех стран-участниц Международной организации уголовной полиции", - сообщил Погорельцев.

При этом консульство Украины в Салониках оказывает необходимое содействие и помощь жене и малолетнему ребенку задержанного.

Департамент консульской службы МИД, Консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции продолжают держать дело на особом контроле.

Как сообщал УНИАН, бывшего народного депутата, экс-командира батальона «Айдар» Мельничука задержали 1 марта в Греции.

Читайте такжеПристайко пояснил, как фамилия задержанного в Греции Мельничука оказалось в системе Интерпола

В Facebook Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе по запросу России (сработала «красная карточка» Интерпола). В Грецию он ехал с женой, которая находится на седьмом месяце беременности, и девятимесячным сыном.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генеральным секретариатом Интерпола после обращения украинского бюро Интерпола было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука.

2 марта Погорельцев сообщил, что 3 марта в Греции прокурор должен встретиться с Мельничуком и принять решение относительно его освобождения или ареста.