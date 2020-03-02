В МИД подтвердили задержание в Греции экс-командира "Айдара" Мельничука

Мельничук находится в полицейском участке.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о задержании в Греции бывшего народного депутата, экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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«Как только стало известно о задержании 1 марта 2020 греческими правоохранительными органами Сергея Мельничука, сразу на место происшествия выехал консул Украины в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)», - отметил Погорельцев.

Он добавил, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком, размещены в гостинице вблизи полицейского отделения.

В МИД отметили, что Мельничук имеет возможность пользоваться своим телефоном, также ему предоставили русскоязычного адвоката. «Утром 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники», - говорится в сообщении.

Ранее в социальной сети Facebook Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе по запросу России (сработала красная карточка Интерпола). В Грецию он путешествовал с женой, которая на седьмом месяце беременности, и девятимесячным сыном.