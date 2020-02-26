Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя 26 февраля (видео)

Согласно документу, правительство должно разрабатывать и утверждать планы мероприятий ко Дню сопротивления оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Соответствующий указ №58/2020 обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что День сопротивления оккупации вводится с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Согласно указу, Кабинет министров должен разрабатывать с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждать планы соответствующих мероприятий.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. Среди первых были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, организованные лидерами "Русского единства" во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет российское оккупационное правительство Крыма.

В январе 2015 года крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля.