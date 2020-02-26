Позиция Турции относительно непризнания аннексии Крыма неизменна - посол

По словам чрезвычайного и полномочного посла, завтра в Херсоне он вместе с турецкими специалистами и местными властями осмотрит места для строительства домов для крымских татар, которые были вынуждены покинуть оккупированный Крым и переехать в Херсонскую область.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гульдере заявляет, что позиция его страны относительно непризнания аннексии Крыма неизменна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сообщил во время выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" (Время Крыма), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

"Как вам хорошо известно, позиция Турции относительно Крыма была четкая еще с 2014 года: мы не признаем аннексию, мы не будем признавать аннексию, мы признаем Украину в международно принятых границах. И эта прочная позиция вновь была повторена во время визита президента Эрдогана в Киев 3 февраля", - подчеркнул он.

Гульдере отметил, что в этом году отмечается не только шестой год сопротивления российской оккупации, но и 76-я годовщина депортации крымских татар.

"Турецкий народ знает прошлые трагедии, которые пережили наши крымскотатарские братья, и как страна, имеющая три миллиона, а некоторые говорят, что пять миллионов граждан крымскотатарского происхождения, мы тщательно отслеживаем все события в Крыму и события, связанные с крымскими татарами... Обидно, что крымские татары не могут вернуться домой. Однако мы надеемся, что это станет возможным в будущем", - сказал посол.

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Он также отметил, что на международной арене Турция всегда поддерживает резолюции, которые выдвигает Украина, и ее позицию, и будет продолжать такую поддержку.

Кроме того, по словам посла, Турция совместно с украинским правительством и лидерами крымскотатарского народа участвует в организации различных образовательных и культурных проектов для крымских татар.

Гульдере сообщил, что сразу после своего выступления он полетит в Херсон, где завтра с местными властями и Турецким агентством жилищно-коммунальных услуг будут осматривать места для строительства домов для представителей крымскотатарского народа, которые были вынуждены покинуть оккупированный Крым и переехать в Херсонскую область.

"Мы будем продолжать это делать, пока крымские татары и украинцы не смогут снова жить свободно и безопасно в домах своих предков... Это тяжелый путь и тяжелые времена, но Турция стоит плечом к плечу с Украиной", - подчеркнул посол.