Огрызко разочарован заявлениями Лаврова и напоминает слова Ющенко

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что заявление его российского коллеги Сергея ЛАВРОВА о том, что Россия сделает все, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, создает негативный фон для развития украинско-российских отношений.

"Мне кажется, что заявления, которые имели место несколько дней тому назад, свидетельствуют о том, что нас продолжают не понимать как государство. До сих пор не хотят увидеть независимой, суверенной, демократической страной. Это, безусловно, жаль. Я хочу сказать, что разочарован такими заявлениями, что они, собственно, создают очень негативный фон для развития наших двусторонних отношений", - сказал В.ОГРЫЗКО в интервью журналистам в Каире.

Министр иностранных дел Украины напомнил, что совсем недавно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО договорился с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ о том, что страны будут вести консультации по всем вопросам, которые волнуют как одну, так и другую сторону. "К большому сожалению, мы так и не дождались приглашения в Москву, чтобы провести эти консультации на уровне специалистов", - отметил В.ОГРЫЗКО.

По словам Главы украинского МИД, в ходе его визита в Россию, который состоится через несколько дней, тема консультаций относительно евроатлантической интеграции Украины будет одной из ключевых. "Я еще и еще раз напоминаю нашим российским партнерам, слова Президента Украины о том, что вступление Украины в НАТО никаким образом не угрожает интересам РФ", - сказал министр.

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что аргументы, которые Украина до сегодняшнего дня слышала от представителей России "не выдерживают никакой критики".

Как сообщал УНИАН, 8 апреля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Россия предпримет все усилия, чтобы не допустить вступления Украины и Грузии в НАТО.

По его мнению, прием этих стран в НАТО резко ухудшит отношения России с Альянсом.

"Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО и не допустить неизбежно связанного с возможным принятием резкого ухудшения наших отношений и с Альянсом, и с ведущими его членами, и с нашими соседями", - сказал С.ЛАВРОВ.