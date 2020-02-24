"Тачки с российскими вертолетами, квартиры и земля": журналисты обнаружили многомиллионное имущество у главы СБУ Николаевщины (видео)

Семья Герсака владеет четырьмя авто, двумя элитными квартирами в Киеве и землей неподалеку от столицы, утверждают журналисты.

Глава управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который занимает эту должность с сентября прошлого года, имеет многомиллионное состояние.

Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта Bihus.info.

Как отмечают журналисты, вся карьера Герсака связана со службой в правоохранительных органах - МВД, СБУ, разведке. Сейчас его семья живет в новостройке бизнес-класса в центре Киева, где жене главного СБУшника Николаевщины Юлии принадлежит две квартиры и два паркоместа. По оценкам авторов расследования, стоимость такой недвижимости может составлять около $400 тысяч.

Под Киевом жена Герсака приобрела землю под дачу стоимостью около $200 тысяч.

Также семья Герсаков, по данным журналистов, владеет как минимум четырьмя авто, которые записаны, в том числе на тещу чиновника.

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"Минимум 4 тачки, стоимостью более 270 000 долларов, две квартиры за 400 000 долларов, землю примерно за 200 000 долларов. И это все на з/п обычного госслужащего, которому помогают мама, теща и жена. Кстати, на картинке жемчужина коллекции Тойота Тундра - тюнингованная инициалами СБУшника и рисунками российских вертолетов (никакого палева, ага)", - отмечают авторы расследования.

По данным журналистов, летом своя машина появится в ныне 16-летнего сына Герсаков. Об этом он уже сообщил в своем Instagram.

Сама Юлия Герсак общаться с журналистами отказалась. Не стал давать комментарии и глава СБУ региона.