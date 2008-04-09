Ехануров не советует Москве говорить украинцу, что у него что-то отберут

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ уверен, что любые угрозы территориальной целостности Украины только объединят украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после окончания переговоров с министром Национальной обороны Польши Богданом КЛИХОМ в Варшаве.

В частности, на вопрос журналистов, какова может быть реакция Украины на заявления представителей России о якобы возможных территориальных претензиях, в частности относительно Крыма, в случае вступления Украины в НАТО, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Для украинца сказать, что у него что-то отберут, - это была бы ошибка».

Министр обороны напомнил, что однажды уже были претензии, которые касались острова Тузла, и, по его словам, «вы знаете – вся Украина объединилась».

По мнению министра, в сегодняшнем мире говорить о территориальных претензиях не современно.

Он также отметил, что в сегодняшнем составе Верховной Рады только фракция КПУ выступает против вступления Украины в НАТО. Однако ее численность составляет лишь 21 депутат из 450, напомнил Ю.ЕХАНУРОВ.

По словам министра, «все остальные политические силы просто эксплуатируют момент».