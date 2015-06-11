У Порошенко нет серьезных замечаний к строительству фортификационных сооружений

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время осмотра строительства фортификационных сооружений в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

По словам Порошенко, благодаря Минским договоренностям Украина получила время для того, чтобы перевести дух, принять меры для укрепления своей обороны.

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Президент сообщил после осмотра, что всего запланировано строительство около 300 фортификационных сооружений. 100 опорных пунктов уже полностью готовы. Эта работа проводится Вооруженными силами во взаимодействии с определенными местными администрациями. Каждая из 21-й областной государственной администрации выполняет определенный объем работ.

«Линии обороны строит вся Украина», – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что объемы и темпы строительства оборонительных сооружений беспрецедентные. Во время строительства в первоначальный проект постоянно вносились коррективы с учетом новых инженерных решений. По его словам, сложнее всего было работать на первой линии обороны.

Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что строительство ведется в военное время, были использованы процедуры мирного времени, рыночные механизмы, в частности тендеры. Общая стоимость строительства всех оборонительных сооружений оценивается в около 1 млрд гривен.

Глава государства отметил высокий уровень взаимодействия ветвей власти в этом процессе. Там, где не хватало действующих нормативных актов, президент инициировал изменения в законодательство, которые оперативно принимала Верховная Рада.

«Мы должны сделать все, чтобы защитить наше государство, работать 24 часа в сутки», – подчеркнул он.

Президент осмотрел опорный пункт – систему коммуникаций, контрольно-наблюдательный пункт, укрытия, систему траншей и защитные металло-бетонные контейнеры.