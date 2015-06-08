Винничина завершила строительство шести фортификационных сооружений на востоке Украины

Шесть из девяти фортификационных сооружений, которые возводит Винниччина на Востоке Украины, уже полностью завершены.

Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Валерий Коровий 8 июня во время еженедельного рабочего совещания с руководителями структурных подразделений ОГА.

«Винницкая область начала строительство 13 фортификационных сооружений на территории Луганской области. Мы ведем строительство на третьей линии обороны, - отметил руководитель Винницкой области. – На сегодня количество объектов сокращено на 4, то есть мы возводим девять сооружений, и по состоянию на сегодня 100 % выполнены работы на 6 объектах из 9-ти. На трех объектах полностью завезен материал, и к концу следующей недели планируем завершить строительство».

Валерий Коровий также отметил, что возведение фортификационных сооружений не ограничивается только построением блокпоста, – это комплексная система, размещенная на участке в 40 га, поэтому и объем необходимых к выполнению работ довольно значительный.