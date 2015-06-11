Журналист Подольский затеял потасовку с милицией на заседании суда по делу Гонгадзе

Как передает корреспондент УНИАН, с начала судебного заседания, которое началось в 11 час., коллегия судей так и не смогла начать рассмотрение дела, поскольку Подольский в очередной раз заявил, что не позволит приступить к рассмотрению дела по существу, пока генпрокурор не ответит на направленное в его адрес обращение по поводу давления на Пукача во время рассмотрения дела в Печерском районном суде Киева.

Председательствующий судебной коллегии Степан Гладий неоднократно пытался успокоить Подольского и просил его высказываться по существу дела, но тот не обращал на это внимания. В результате судья задал вопрос участникам процесса, есть ли еще какие-то ходатайства, после чего Подольский поднялся со своего места и пошел в направлении судей, заявляя, что не даст проводить заседания.

В результате между Подольским и представителями судебной милиции произошла небольшая потасовка.

После этого Подольский извинился перед сотрудниками милиции и судебное заседание продолжилось.

Справка УНИАН. 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.

Сегодня, 11 июня, Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор Пукачу.