Франция ожидает возврата к устойчивому миру на Донбассе - постпред в ООН

Во Франции призывают, чтобы контролируемые Россией силы воздерживались от провокаций на Донбассе.

Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер призывает Россию использовать свое влияние на подконтрольных боевиков с целью выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Посол заявил, что, как и раньше, на Донбассе необходимо добиться прогресса в вопросе соблюдения прекращения огня, которое ежедневно нарушается несмотря на обязательства сторон, вновь подтвержденных 9 декабря на саммите лидеров Нормандского формата. Он сказал, что соблюдение "режима тишины" надо обеспечить вдоль всей линии соприкосновения.

"В связи с этим я жалею из-за боевых столкновений, произошедших сегодня, в результате которых погиб один человек и еще несколько получили ранения. И в частности, я призываю вооруженные сепаратистские группировки воздерживаться от любой провокации для того, чтобы избежать военного обострения на местах", - подчеркнул де Ривьер.

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Дипломат заявил, что Франция призывает все стороны выполнять обязательства по Минским соглашениям, а призывает Россию использовать ее влияние на сепаратистов, чтобы добиться полного воплощения Минских соглашений в интересах гражданского населения, которое сегодня оказалось в ловушке между тяжелым вооружением и минами.

Он сказал, что Франция ожидает возвращения к устойчивому миру на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.