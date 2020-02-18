Брифинг Зеленского, руководства СНБО и Генштаба о ситуации на Донбассе (видео)

Совет нацбезопасности собирался на заседание из-за обострения ситуации на Донбассе утром во вторник.

В Киеве прошел брифинг по итогам сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое началось в 11 часов. В брифинге приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Заседание СНБО было посвящено обострению ситуации в Луганской области - там, в районе Золотого пророссийские террористы начали наступление на позиции украинских военнослужащих с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.