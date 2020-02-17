Половина украинцев считает Россию страной-агрессором, с которой не следует поддерживать каких-либо отношений - опрос

Лишь 8,6% украинцев рассматривают Россию как дружественную и братскую страну.

В настоящее время 54,4% украинцев рассматривают Россию как государство-агрессора, которое угрожает существованию Украины как государства, и с которым не следует поддерживать каких-либо отношений.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса относительно социально-политической ситуации в стране, проведенного центром “Социс” с 1 по 10 февраля 2020 года.

При этом, 30,9% опрошенных рассматривают Россию как обычную соседскую державу, с которой необходимо поддерживать обычные добрососедские отношения, как и со всеми другими странами.

Лишь 8,6% рассматривают Россию как дружественную и братскую страну, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения.

5,7% не ответили на вопрос. 0,5% - дали другие варианты ответа.

Исследование было проведено методом стандартизированного интервью „face-to-face” с использованием планшетов по месту постоянного проживания респондентов.

Опрос проводился по выборке, которая репрезентует взрослое население страны в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), тип поселения (город/село) и разделение на регионы. Всего было опрошено 2000 респондентов;

Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1% (с вероятностью 0,95).

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что по данным совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации “Левада-центр”, Более половины украинцев хорошо относятся к России.