G7 и Украина: особый подход

На ежегодном саммите «Большой семерки» в основном обсуждаются глобальные мировые проблемы. В текущем году, наряду с темами борьбы с терроризмом, необходимостью сокращать социальное неравенство в мире, создания крупнейшего в мире экономического блока при участии США и стран ЕС, а также глобальной экологии и климата, активно рассматривался и украинский вопрос.

Несмотря на то, что в итоговом документе саммита украинско-российскому конфликту, по сравнению с другими обсуждаемыми темами, было выделено не так много места (и российская пресса уже вовсю смакует этот факт), в медийной плоскости агрессия России к Украине, пожалуй, стала одним из основных вопросов на пресс-конференциях участников мероприятия. Это и не удивительно, учитывая, что в дни проведения саммита, в Украине разворачивались нешуточные бои вокруг Марьинки, с использованием пророссийскими боевиками оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Обиженная Россия и унижение для Владимира Путина

Россия, аннексировав в прошлом году украинский Крым, была лишена привилегии быть участником «клуба» успешных стран. Не пригласили ее и сегодня. Канцлер Германии Ангела Меркель доходчиво объяснила «почему»: «У нас была хорошая дискуссия о характере «семерки». Все отметили, что для нас важно разделять общие ценности. В случае с аннексией Крыма и вмешательства в дела Донецкой и Луганской областей, Россия показала, что у нее с нами разные представления об этом».

Действительно, ни политический игнор, ни экономические санкции не способны изменить мировоззрение Кремля - заменить советское величие и имперские амбиции на цивилизованный диалог. О нереальности последнего, в частности, свидетельствуют заявления российских политиков и дипломатов, отреагировавших на такую позицию Запада. В частности, замглавы МИД РФ Сергея Рябков отметил, что, если Россию не желают видеть на саммите, то «мы и не напрашиваемся». По его мнению, Россия не выходила из «восьмерки», а «это коллеги по «восьмерке» вышли из российского председательства в прошлом году».

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Александр Романович пошел еще дальше и заявил, что на саммите могут приниматься любые решения, но они никого и ни к чему не обязывают: «Этот формат не работает, это кастрированный формат».

Мол, встречи стран «семерки» предполагают экономическое обсуждение выхода из кризиса, а в текущем году обсуждается политический вопрос, в том числе, Украина.

Впрочем, никто из лидеров стран «семерки» не утверждал, что диалог с Россией будет строиться исключительно по украинской теме. Наоборот, в G7 дали понять Кремлю, что сотрудничество в решении конкретных проблем, как то: ядерная программа Ирана или конфликт в Сирии, не просто возможно, но и необходимо. Однако это вовсе не отменяет аннексии Россией украинского Крыма (о котором Запад все же не забыл) и эскалации ситуации на украинском же Донбассе.

«Это хорошо прозвучало в речи канцлера ФРГ Меркель о том, что «семерка» будет обращаться к России в случае преодоления региональных проблем. И среди этих проблем канцлер назвала Украину и Иран. Тем самым, был нанесен очень сильный удар по честолюбию Путина и планам России занять высокое место в мировой политике», - считает украинский политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По его мнению, теперь стратегия Запада будет заключаться в социально-психологическом, морально-политическом давлении на президента России, а также предоставлением доказательств его неспособности управлять ситуацией. «Неспособности выполнять роль, на которую он претендует, роль мирового лидера», - подчеркнул эксперт.

По его словам, демонстрация того, что Владимир Путин вовсе не тот самодержец, которым он себя представляет, довольно весомый результат саммита «семерки». Учитывая же актуализацию Приднестровского конфликта и разгорающийся скандал с футбольной темой, что также является доказательствами слабости Путина, Небоженко считает, что G7 начали применять новую политику, которая заключается в непосредственном давлении на российского президента и демонстрацией того, что Россия не является страной мирового масштаба. «Самое главное, что произошло на саммите, – это создание публичных поводов и условий для раздражения Путина, как мирового политического деятеля для того, чтобы показать, что Россия не является страной мирового масштаба. Это очень унизительный результат для России. И он по своей мощи важнее, чем санкции», - отметил он.

Санкциям – быть

Что же касается санкций, то саммит «семерки» проходил как раз в тот момент, когда Россия на Донбассе фактически торпедировала Минские соглашения, выполнение которых является главным условием для снятия части западных ограничений по отношению к РФ. Причем министр иностранных дел России Сергей Лавров тут же поспешил заявить, что это Украина намеренно обострила ситуацию. «Понимаете, это «джокер» в руках украинской власти – мы, украинцы, будем саботировать выполнение Минских договоренностей, а страдать за это будет Россия, потому что санкции против России никто не будет снимать», - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров считает, что, увязав санкции против России с выполнением Минских договоренностей, Запад стал заложником украинского правительства. Впрочем, глава российского внешнеполитического ведомства лукавит, поскольку часть санкций против РФ были введены задолго до Минска-1 или Минска-2 – сразу после аннексии Крыма. И вопрос их отмены до освобождения украинского полуострова от российской оккупации не стоит вовсе.

«Лидеры G7 не приняли какого-то официального решения по этому вопросу (вопросу санкций – УНИАН), поскольку хотят убедиться и лучше разобраться в том, что происходит на Донбассе и насколько далеко пойдет Россия в разрушении Минского процесса», - рассказал УНИАН политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, если лидеры «семерки» в этом убедятся, то вопрос усиления санкций будет приниматься в рабочем порядке. Впрочем, уже сегодня можно с уверенностью констатировать, что 25-26 июня на заседании Европейского Совета ЕС точно их не отменит. «Как минимум, до конца года», - считает Горбач.

С таким мнением согласен и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, мировые лидеры еще до начала саммита G7 заявляли, что в случае, если Россия и боевики будут продолжать эскалацию ситуации на востоке Украины, то санкций не только не будут отменены, а должны быть усилены. «Вопрос заключается только в том, когда будет подведена временная черта под этим выводом. Сколько еще надо ждать грубых нарушений этих Минских договоренностей для того, чтобы были приняты меры?» – отметил он.

По мнению дипломата, лидеры стран «семерки» должны провести определенную «красную линию», означающую, что ее пересечение для России будет означать новую серьезную фазу санкций, о которых «стоило бы объявить публично, спокойно, без каких-либо закулисных маневров». В частности, тема отключения от системы SWIFT обсуждается уже не один месяц, но, к сожалению, пока дело дальше не идет. «Очевидно, что есть и голоса против, потому что это (отключение от системы SWIFT – УНИАН) повлечет за собой так же и определенные проблемы для западного мира. Но они не сравнимы с тем вредом, который будет нанесен экономике России», - констатирует Огрызко.

По его словам, проблема усиления экономического давления со стороны Запада состоит в том, что страны «Большой семерки» все еще находятся в процессе переосмысления роли России в качестве глобальной мировой угрозы. Хотя уже появляется мнение, что РФ «постепенно становится глобальной проблемой номер один».

То есть, с одной стороны, как уже было сказано выше, лидеры G7 говорят о том, что сегодня РФ не является партнером «семерки», поскольку нарушает все, что можно нарушать и поддерживает ценности, несовместимые с ценностями стран G7, «поэтому о снятии санкций речи быть не может». С другой стороны, часть лидеров «семерки» говорят о том, что пока не готовы предоставлять Украине летальное оружие, а еще часть заявляют, что Россия нужна им в качестве партнера.

В этой связи, по словам украинского дипломата, процесс переосмысления роли России в мире идет достаточно долго и противоречиво. «И мне кажется, что, наверное, только следующая генерация молодых политиков на 100% поймет, что такое РФ», - резюмировал Огрызко.

Группа поддержки Украины

Как бы там ни было, для Украины сегодня принципиально важно, что Запад сохраняет давление на Россию. «Именно этого накануне саммита G7 добивался президент Порошенко. У него был телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой, еще с двумя лидерами G7 - Канады и Японии - он встречался в Киеве», - рассказал УНИАН глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

Впрочем, всех проблем украинско-российского конфликта наличие санкций не решает. Во-первых, путем санкций не удается заставить Россию капитулировать на востоке Украины. Во-вторых, путем санкций невозможно заставить Кремль отдать «отжатый» Крым. Грубо говоря, эффект от санкций можно будет ощутить лишь в перспективе, поскольку они – инструмент длительного воздействия.

Однако два фактора санкционного воздействия на Россию существуют уже сегодня. «Это эффект сдерживания России от более мощной и масштабной агрессии против Украины, а также принуждение РФ хотя бы к переговорному процессу», - отмечает политолог.

По его мнению, задача «минимум» выполнена – санкции удерживают Россию в переговорном процессе, в то же время, консолидированная позиция стран Запада способствовала решению МВФ о предоставлении Украине долгосрочной программы поддержки. Не говоря уже о ежегодной финансовой помощи ЕС для поддержки финансовой стабильности и украинских реформ. «Группа поддержки Украине, организованная по итогам саммита - это намерение на будущее, - отмечает Фесенко. - После завершения этой войны нам потребуются серьезные деньги на восстановление инфраструктуры и экономики востока Украины. И для этого тоже нужна поддержка стран Запада. То, что на саммите особое внимание уделили вопросам энергобезопасности и экономической поддержки Украины, свидетельствует о том, что Запад понимает - перспективы Украины зависят не только от разрешения кризиса в Донбассе, но и от восстановления и экономического роста Украины».

«То, что группа советников будет присутствовать в Киеве, значит, что страны G7 на самом деле уделяют большое внимание проведению реформ в Украине и наблюдению за этим процессом здесь», - соглашается с Фесенко Владимир Горбач.

Таким образом, с одной стороны, Запад финансирует проведение реформ в Украине, с другой – намерен помогать в этом и консультировать украинскую власть. Но, справедливости ради, отметим, что не только помощью западных друзей Украины реформы должны увенчаться успехом. Критическое значение имеют политическая воля украинских «элит». И, если местный политический истеблишмент не возьмется за реформы, без оглядки на какие-то свои внутренние интересы, финансовые убытки или падение рейтингов, ни миллиардные вливания, ни санкции в качестве сдерживания страны-агрессора нам не помогут.

Татьяна Урбанская, Константин Гончаров