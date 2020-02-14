Поездка Зеленского в Оман: Офис президента будет судиться с журналистами "Схем"

Также Офис президента считает своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире "информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием".

Офис президента Украины обращается в суд с иском к программе "Схемы: коррупция в деталях" с требованием опровергнуть недостоверную информацию, опубликованную в расследовании "Оманлива відпустка".

Об этом говорится в официальной позиции Офиса главы государства, размещенной на сайте ведомства.

"Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с высшим должностным лицом Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

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Указывается, что президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался иным способом с Николаем Патрушевым.

В Офисе президента отмечается, что обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы", Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением.

"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты - это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой", - сообщают на Банковой.

"Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений", - говорится в сообщении.

Также Офис президента считает своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире "информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием".

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Как сообщал УНИАН, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский пребывал в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ заметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

13 февраля было обнародовано расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором утверждалось, что чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из Омана в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы. На этом самолете, по данным журналистов, которые ссылались на "информацию из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов", в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.