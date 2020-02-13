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Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

10:34, 13 февраля 2020
Политика
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Андрей Богдан - новый руководитель ОП / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны руководителя Офиса президента Андрея Ермака и вывел из состава совета Андрея Богдана.

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Текст соответствующего указа главы государства №52/2020 от 12 февраля обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - Руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля уволил Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Ермака.

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