Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

11 февраля глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны руководителя Офиса президента Андрея Ермака и вывел из состава совета Андрея Богдана. Читайте такжеЗеленский выступит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Текст соответствующего указа главы государства №52/2020 от 12 февраля обнародован на сайте президента. "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - Руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 11 февраля уволил Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Ермака.

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