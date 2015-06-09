Суд отказал Подольскому в вызове на допрос по делу Пукача Порошенко, Яценюка и Шокина

Апелляционный Суд Киева отказал журналисту Алексею Подольскому, который проходит в качестве потерпевшего по делу о рассмотрении жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, в вызове на допрос президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка, генерального прокурора Виктора Шокина, экс-президента Леонида Кучмы, бывшего главы его администрации Виктора Медведчука, экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина и бывшего народного депутата Григория Омельченко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление зачитал сегодня в начале судебного заседания председательствующий коллегии судей палаты по уголовным делам Апелляционного суда Киева Степан Гладий.

“В удовлетворении ходатайства Алексея Подольского и его представителя в суде Александра Ельяшкевича отказать”, - говорится в постановлении.

Заседание суда продолжается.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.

4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.

В тот же день Апелляционный суд Киева по ходатайству Подольского направил в Генпрокуратуру для проверки материалы относительно возможного давления на Пукача во время проведения судебного следствия в Печерском райсуде.

Потерпевший Подольский попросил Апелляционный суд Киева допросить президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина.

Ельяшкевич объяснил, что Порошенко нужно допросить в качестве свидетеля по делу, чтобы выяснить, давал ли он, пребывая в должности секретаря СНБО в 2005 году, и на посту президента, поручения или указания правоохранителям и суду относительно расследования дела об убийстве Гонгадзе.

Также Подольский просил суд допросить экс-главу Администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука, экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина, самого Кучму и судью Печерского райсуда Киева Андрея Мельника, который выносил приговор Пукачу.