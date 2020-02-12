Ермак допускает проведение встречи Зеленского с Путиным до саммита "нормандской четверки"

Однако, по словам руководителя Офиса президента, никаких договоренностей и разговоров на эту тему не было.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает возможности проведения встречи президентов Украины и РФ до саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ), запланированного на апрель.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сказал на брифинге в Киеве.

«Что касается встречи с (президентом РФ - УНИАН) Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент (Украины Владимир Зеленский - УИНАН). Если он будет видеть, что эта встреча необходима и может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в «нормандском формате», мы это не исключаем», - заявил он, отвечая на вопрос, возможна ли встреча лидеров Украины и РФ до запланированного на апрель «нормандского саммита».

Однако Ермак отметил, что пока никаких договоренностей и разговоров на эту тему не было.