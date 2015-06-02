Украина может потребовать арестовать зарубежное имущество РФ - Минюст

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова заявила, что в качестве компенсации за убытки, которые Украина понесла из-за оккупации Крыма Россией, Киев может потребовать арестовать зарубежное имущество РФ.

Об этом сообщает ZN.ua.

"Будет стадия справедливой сатисфакции, когда будем определять суммы, благодаря которым непосредственно будет эта компенсация выплачена ... Инструмент ареста имущества за рубежом очень эффективен. На сегодняшний день в России много такого имущества в других странах", - говорит Наталья Севостьянова.

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