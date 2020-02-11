Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения сил на Донбассе и сохранение санкций

Стороны также затронули вопрос выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте такжеАпрельская встреча "нормандской четверки" может не состояться – ПристайкоОб этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что, в частности, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Также Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе, а канцер при этом выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня.

«Собеседники обсудили вопрос относительно определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске», – говорится в сообщении.

Президент Украины в очередной раз акцентировал внимание на необходимости обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

Кроме того, во время разговора шла речь о необходимости продления персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Как сообщал УНИАН, в МИД России заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле.