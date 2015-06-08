Порошенко подписал закон об усилении ответственности за угрозу или насилие в отношении журналистов

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, законом №421-VIII устанавливается уголовная ответственность за угрозу или насилие в отношении журналиста, за умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста.

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Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением журналистом профессиональной деятельности наказывается исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет; умышленное причинение журналистам побоев, легких или средней тяжести повреждений в связи с осуществлением профессиональной деятельности будет караться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, а в случае умышленного причинения им тяжкого телесного повреждения – лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. В случае, если названные действия совершаются организованной группой, они наказываются лишением свободы на срок от 7 до 14 лет.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту в связи с осуществлением профессиональной деятельности, наказывается штрафом от 50 до 200 необлагаемых минимумов или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет. В случае, если такие действия совершены путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 15 лет.

Убийство или покушение на убийство журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Захват или удержание в качестве заложника журналиста, его близких родственников или членов семьи с целью побуждения этого журналиста совершить или воздержаться от совершения любого действия как условия освобождения заложника карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Законом устанавливается уголовная ответственность за вынесение судьей заведомо неправосудного решения, приговора, определения или постановления с целью препятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также вводится выплата из государственного бюджета компенсаций в случае гибели журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей, или в случае его ранения, причиненного во время выполнения профессиональных обязанностей. В случае гибели журналиста при выполнении профессиональных обязанностей членам его семьи выплачивается единовременное денежное пособие в размере 100 прожиточных минимумов, в случае ранения – помощь в размере до 50 прожиточных минимумов.