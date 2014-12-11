Минсоцполитики намерено опередить план по сокращению льгот

Об этом рассказал глава министерства Павел Розенко в кулуарах Верховной Рады, сообщает Новое время.

Все льготы, по словам Розенко, убирать не будут. Начнут с того, что часть льгот переведут на чистую помощь и привяжут к доходам человека. Часть льгот - монетизируют.

"Мы будем давать людям или денежный эквивалент, или компенсацию за определенный круг льгот. Дискуссии определенные у нас еще продолжаются по поводу технологии применения того или иного варианта. Думаю, что в ближайшие дни первые шаги мы презентуем Верховной Раде, как анонсировал премьер-министр. Будет внесен не очень приятный, но нужный для развития социальной сферы законопроект", - отметил Розенко.

В целом программа сокращения социальных льгот рассчитана на два года. Но Розенко намерен опередить план.

"У нас в программе действий правительства написано, что мы будем его реализовывать до 2016 года, но я принимаю для себя более амбициозные задания. Чем быстрее мы наведем порядок в системе предоставления льгот, компенсаций, субсидий, тем быстрее наши люди получат результат", - сказал он.

Читайте такжеСложные переговоры с МВФ не дают Кабмину сразу снизить соцвзнос до 15% - ЯценюкОднако ожидать мгновенной отдачи от реформы в этой сфере он не советует.

"Cразу результат люди не получат. Есть большие ожидания у общества, что мы сегодня проголосуем закон, а завтра уже будет легче. Нет. Это сложный момент. Но чем раньше мы примем эти решения, тем быстрее люди равно получат результат", - отметил Розенко.

Вокруг того, в какой последовательности будет реализована программа отмены льгот, с кого их снимут, а кому оставят, в Кабмине еще идет дискуссия.

Как пример несправедливого распределения льгот Розенко привел льготы для чиновников.

"Бывший высокопоставленный чиновник, нынешний пенсионер, который получает 10-15 тыс. грн пенсии, уже в будущем году, я надеюсь, не будет иметь права на бесплатный проезд. Извините - мы даем человеку государственную пенсию, высокую систему социальной защиты и пенсионного обеспечения - я думаю, этот человек может заплатить 2 гривны за проезд в транспорте, - говорит он. - C другой стороны, у нас есть бабушка, которая живет где-то в глубоком селе, получает 1 тыс. грн пенсии и не может реализовать свое право проехать бесплатно в транспорте, потому что транспорта в селе у нее нет. Вот вам классический пример, как реализована система льгот в Украине. Обеспеченные люди имеют возможность реализовать право на льготу, а бедный человек такого права не имеет. Будем ломать эту систему.

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"Это будет достаточно творчески, - сказал Розенко. - Для кого-то будем прямо отменять, для кого-то будем вводить методы адресной поддержки и монетизации".