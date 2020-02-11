Появилась реакция Шовковского на информацию о его возможном назначении министром

9 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что идея предложить бывшему голкиперу сборной Украины пост министра спорта принадлежит ему.

Один из тренеров сборной Украины по футболу, в прошлом знаменитый вратарь Александр Шовковский не стал комментировать информацию о своем вероятном назначении министром спорта страны.

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"Я ничего не могу вам сказать по этому поводу", – заявил Шовковский изданию "ГОРДОН".

5 февраля "Украинская правда" сообщила, что Офис президента Украины раздумывает над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства. Должность министра спорта или главы профильного госагентства могли бы предложить Шовковскому, рассказали источники издания.

9 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что идея предложить бывшему голкиперу сборной Украины пост министра спорта принадлежит ему, но этой темы пока серьезно не обсуждали.